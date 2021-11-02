В Рязани прорабатывают вопрос о продлении нерабочих дней

В Рязанской области пока не решили, продевать выходные дни после 7 ноября или нет. Этот вопрос прорабатывается. Об этом сообщили в опергруппе регионального правительства.

«Будут продеваться выходные дни или нет, говорить пока преждевременно. Сейчас этот вопрос прорабатывается, но все будет зависеть от рекомендаций Роспотребнадзора», - подчеркнули чиновники.

Отметим, что в трех регионах России власти допустили продление нерабочих дней. В частности, выходные планируют продлить в Республике Коми, Ульяновской и Амурской областях. Решение власти примут в зависимости от уровня заболеваемости.

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