Перед Единым центром вакцинации в Рязани столпилась огромная очередь

Несколько десятков человек стоят на улице, чтобы получить заветную дозу вакцины в рязанском Едином центре вакцинации.

Перед Единым центром вакцинации в Рязани на улице Каширина образовалась огромная очередь из желающих привиться от коронавируса. Несколько десятков человек стоят на улице, чтобы получить заветную дозу вакцины.

Единый центр - это единственный пункт в Рязани, где принимают без предварительной записи. При входе нужно только предъявить паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

Как ранее отмечали чиновники областного правительства, цент рассчитан на ежедневное обслуживание до 1,8 тысячи человек с возможностью расширения пропускной способности до 3 тысяч человек в день.

Отметим, что одной из причин создания Единого центра вакцинации стало большое количество жалоб лично к губернатору и в минздрав Рязанской области по поводу очередей в поликлиники за прививкой.

«Ко мне и в минздрав региона стало поступать много жалоб о том, что скапливаются очереди на вакцинацию, а также, что на нее трудно записаться. Наша задача – быстро и оперативно реагировать на вызовы времени, и, в первую очередь, на обращения людей», - подчеркнул губернатор Рязанской области Николай Любимов.

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