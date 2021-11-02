В Рязанской области за сутки выявили 239 случаев коронавируса

2 ноября в Рязанской области стало известно еще о 239 случаях коронавирусной инфекции. Обновленная статистика за сутки появилась на портале стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии, если верить официальным данным, в регионе зарегистрировали 48444 случая заболевания.

Реальную картину летальности продолжают скрывать. Седьмой день подряд в статистику вносят по 13 смертельных исходов. Люди с COVID-19, внесенные в список жертв пандемии в предыдущие шесть дней, умерли еще в июле.

Это еще одно доказательство, что 1436 смертей, которые значатся в статистике, - сильно заниженный показатель.