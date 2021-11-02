Благоустройство на Михайловском шоссе в Рязани завершат раньше срока

Подрядчик готовит основание под будущую дорожку. Фото: admrzn.ru

Основные работы по проекту местных инициатив “Дорога в школу” на Михайловском шоссе в Рязани подрядчик обещает завершить к 15 ноября. Изначально муниципальным контрактом срок обозначен до 29 ноября, сообщает пресс-служба горадминистрации.

На третьем этапе благоустройства вдоль дороги в сторону Музея вооружения и техники ВДВ произвели опиловку деревьев, начали готовить основание для будущей пешеходной дорожки, выполнять работы по планировке территории. В 2019-2020 годах - тоже по проектам местных инициатив - здесь заасфальтировали и осветили дорожку к социальным объектам поселка Керамзавод (школе, детсадам, поликлинике, центру детского творчества).

1 ноября на объекте побывала глава администрации Рязани Елена Сорокина:

«На Михайловском шоссе живут очень активные люди. Именно благодаря совместным усилиям жителей и органов власти все больше проектов воплощается в жизнь» - отметила граноначальница.