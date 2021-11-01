СК озвучил две предварительные версии гибели рязанца, утонувшего на «Ниве»

Следственный комитет озвучил две предварительные версии гибели рязанца, утонувшего на «Ниве». Возможно, мужчине стало плохо с сердцем. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погибший в Шиловском районе 64-летний мужчина на «Ниве» мог не заметить в темноте обрыв и съехать в водоем. Предварительную версию гибели жители села Копаново «КП-Рязань» озвучили в Следственном комитете.

«Возможно, мужчина в темноте просто не увидел обрыв, и съехал в воду. Или с сердцем стало плохо, — рассказывает следователь Шиловского МСО СУ СК России по Рязанской области Мария Боровая. — Но это очень предварительно все. Более конкретно можно будет сказать только после судебно-медицинской экспертизы и проведения доследственной проверки».

Известно, что в пятницу, 29 октября, мужчина с приятелем ехали с рыбалки. Каждый на своей машине. По дороге разделились, и в какой-то момент один из них перестал выходить на связь. Товарищ тут же вызвал полицию, которая обнаружила следы «Нивы». Они заканчивались у обрыва старого русла Оки, недалеко от села Нармушадь. С помощью лодок, палок и фонарей удалось определить, что машина, действительно, в водоеме. Уже утром водолазы с глубины трех-четырех метров извлекли тело погибшего.

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