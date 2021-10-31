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Здоровье31 октября 2021 10:18

Роспотребнадзор обнаружил работающий вопреки запрету детский центр

Также ревизоры проверили, как соблюдают ограничения ТЦ. Одному из них объявили предостережение
Источник:kp.ru
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30 октября Роспотребнадзор провел в Рязани рейд, проверив соблюдение введенных в связи с распространением COVID-19 запретов. Акцент ревизоры сделали на детские центры и обошли 12 таких организаций.

Один из детских центров вопреки введенным ограничениям функционировал. Против ООО «Орбита» Роспотребнадзор возбудил дело об административном правонарушении.

«Материалы будут направлены в суд на приостановление деятельности», - сообщает областная опергруппа.

Кроме того, проверка коснулась работы торговых центров в условиях новых ограничений. Роспотребнадзор заключил, что лучше всех смогли организовать процесс в «Атроне», а вот «Полетаевскому» ведомство объявило предостережение.