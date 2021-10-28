Прокуратура внесла РМПТС представление за недогрев домов на улице Новоселов

Прокуратура внесла МУП «РМПТС» шесть представлений после обращений граждан по поводу проблем с отоплением в Рязани. Жалобы, которых поступило 16, были связаны с плохим качеством теплоснабжения и несвоевременным пуском тепла. Такие данные «КП-Рязань» предоставила прокуратура Рязанской области 27 октября. Четыре проверки продолжаются.

Одно из представлений прокуратура внесла директору РМПТС по результатам проверки отопления в домах №№30, 50, 54, 54к2 на улице Новоселов.

«Установлено, что по состоянию на 30 сентября 2021 года (на момент проверки - Ред.) температура воды в системе отопления, подаваемая в многоквартирные дома, не отвечала установленным требованиям», - ответили на запрос «КП-Рязань» в прокуратуре.