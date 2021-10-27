Рязанец написал музыку к трейлеру нового фильма Marvel «Вечные»

Александр Соколов из Рязани стал автором музыки к трейлеру фильма студии Marvel «Вечные» («Eternals»). Это 26-й фильм кинематографической вселенной Marvel с возрастным ограничением 18+, который должен выйти в российский прокат с 8 ноября.

О том, что именно его музыкальное сопровождение звучит в трейлере, гитарист группы «I am waiting for you last summer» сообщил на личной странице. Причем это не первый подобный опыт рязанца. Ранее он писал музыку к трейлеру другого фильма Marvel - «Шан-Чи и легенда десяти колец».

Смотреть видеосюжет Cape Marvel Studios Eternals

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