Рязанцев 27 октября ожидают всего 10 градусов тепла

В среду, 27 октября, в Рязани и области ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на синоптиков.

Ветер в среду ожидается западный, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха по Рязанской области ночью -2...+3 градуса, днем +5...+10 градусов.

Кроме того, по данным МЧС, радиационная, химическая и бактериологическая обстановки на территории региона в норме. Общий уровень загрязнения воздуха – умеренный, а экологическая обстановка - устойчивая.

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