Трубку в поликлинике рязанской ОКБ теперь снимает робот Мария

На фото не робот Мария, а обычный сотрудник регистратуры рязанской ОКБ. Фото: Андрея Карпунин.

Пациентам для записи в поликлинику рязанской ОКБ теперь помогает робот. Зовут его Мария.

По словам главврача Андрея Карпунина, в больнице объединили искусственный интеллект с телефонной связью – это помогает пациентам дозвониться.

«Вы позвонили в областную клиническую больницу города Рязани. Обращаем ваше внимание, что все разговоры записываются. Я – электронный помощник Мария. Я помогу вам решить ваш вопрос. Для соединения с городской поликлиникой, нажмите «1», для соединения с областной консультативной поликлиникой, нажмите «2» - сообщит робот любому, кто позвонит по телефону +7 (4912) 77-69-69.

Отмечается, что искусственный интеллект в поликлинике ОКБ запустили еще год назад, но теперь его усовершенствовали и доработали.

Важно, что оператор, на которого переключает робот, работает с 08:00 до 20:00.

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