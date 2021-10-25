Карантины из-за COVID-19 действуют в 74 классах школ Рязанской области

Более 100 классов и групп в образовательных учреждениях Рязанской области затронула коронавирусная инфекция. Из-за выявленных случаев COVID-19 по состоянию на 25 октября там продолжаются противоэпидемические мероприятия. Об этом сообщили в оперативной группе при правительстве региона.

На карантине находятся 16 групп в детских садах, 74 класса в школах, 13 групп в средних специальных и шесть групп в высших учебных заведениях.

По сравнению с предыдущей неделей статистика по каждому пункту снизилась. Тогда карантин действовал почти в 150 случаях.