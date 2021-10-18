В Рязанской области на карантине из-за COVID-19 находятся 93 класса в школах

В 147 классах и группах образовательных учреждений Рязанской области продолжаются противоэпидемические мероприятия, связанные с COVID-19. Об этом оперативная группа сообщила 18 октября.

На карантин посадили 93 класса в школах и 32 группы в детских садах региона. Кроме того, коронавирусную инфекцию обнаруживали в 17 группах средних специальных и пяти группах высших учебных заведений.

По данным Роспотребнадзора, случаи заболевания везде имеют не очаговый, а единичный характер.

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