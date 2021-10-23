Рязанцев 24 октября ждут похолодание, снег и мокрый снег

В воскресенье, 24 октября, в Рязани и области ожидается облачная погода, ночью с прояснениями, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на синоптиков.

Ночью местами небольшие осадки, а днем временами осадки в виде дождя, снега и мокрого снега.

В воскресенье возможен юго-западный ветер с переходом на северо-западный, порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью -1...+4 градусов, днем +1...+6 градусов.

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