К 1 ноября в Старожилове отремонтируют мост через Истью

К 1 ноября в Старожиле отремонтируют мост через Истью. Фото: издательство "Пресса".

В Старожилове ремонтирую мост через реку Истья. Работы должны завершиться к 1 ноября, сообщает «Пресса».

Последний раз мост ремонтировали 20 лет назад. Тогда рабочие меняли деформированные швы, заделывали снизу размытый откос.

«В настоящий момент с помощью подъемного крана поднимем плиты, выровняем основание, подсыплем песок. Далее уложим новый асфальт для пешеходов», - сообщил прораб подрядчика Сергей Куренков.

Сейчас в бригаде трудятся шесть человек. С помощью виброплиты они утрамбовывают гранитный щебень, смешанный с водостойкой резинобитумной мастикой. Раньше асфальт на мосту трескался из-за того, что стыки сооружения представляли собой жесткую конструкцию. После сдачи объекта эти стыки будут более гибкими.

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