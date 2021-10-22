22 октября рязанцев ожидают небольшой дождь и 13 градусов тепла

В субботу, 22 октября, в Рязани и области ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС, ссылаясь на данных синоптиков.

Ветер будет юго-западный 7-12 метров в секунду, местами порывы достигнут 15 метров в секунду. Температура воздуха по Рязанской области ночью +1...+6°С, днем +8...+13°С.

При этом, общий уровень загрязнения воздуха - умеренный, а экологическая обстановка - устойчивая.

«В ближайшие сутки метеорологические условия будут способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое атмосферы», - сообщили в ГУ МЧС.

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