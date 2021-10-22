Отбывающий наказание за ДТП осужденный в новой аварии покалечил пассажирку

Завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 58-летнего жителя города Кораблино. Мужчина, отбывающий наказание за ДТП в колонии-поселении, несмотря на лишение его водительских прав, совершил новую аварию в Скопинском районе.

На автомобиле «Лада» осужденный превысил скорость, не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. От удара легковушку выбросило на полосу встречного движения.

В результате происшествия пострадала 48-летняя жительница города Скопина. Она получила тяжелые травмы.

«В момент совершения ДТП мужчина пребывал в расконвойном режиме, поэтому имел возможность выходить за пределы исправительного учреждения», - пояснили в пресс-службе регионального УМВД.

Дело передано для рассмотрения в суд.

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