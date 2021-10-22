Умерла экс-главред газеты «Михайловские вести» Зоя Масляева.

Скончалась бывший главный редактор газеты «Михайловские вести» Зоя Петровна Масляева. Об этом сообщают «РВ».

Зоя Петровна многие годы отдала родному изданию, а выйдя на пенсию, продолжала поддерживать связь с редакцией. От не всегда можно было услышать добрый совет и помощь.

Региональный Союз журналистов выразил соболезнования родным и близким покойной, а также коллективу газеты «Михайловские вести».

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