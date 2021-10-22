Умерла экс-главред газеты «Михайловские вести» Зоя Масляева.
Скончалась бывший главный редактор газеты «Михайловские вести» Зоя Петровна Масляева. Об этом сообщают «РВ».
Зоя Петровна многие годы отдала родному изданию, а выйдя на пенсию, продолжала поддерживать связь с редакцией. От не всегда можно было услышать добрый совет и помощь.
Региональный Союз журналистов выразил соболезнования родным и близким покойной, а также коллективу газеты «Михайловские вести».
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!