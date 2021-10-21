Скончался ученый-криминолог из Академии ФСИН в Рязани Виктор Игнатенко

Виктор Иванович Игнатенко.

Скончался ведущий научный сотрудник научно-исследовательского отдела научного центра Академии ФСИН в Рязани Виктор Игнатенко. Доктор юридических наук, ученый-криминолог, педагог ушел из жизни 20 октября в возрасте 86 лет, сообщает пресс-служба вуза.

Виктор Иванович родился 6 июля 1935 года в городе Котельнич (Кировская область). Учился в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области. До 1954-го проживал в Монголии, затем получил первое образование в Омском институте физкультуры. Работать по специальности начал в Тюмени. Уже в годы учебы в Свердловском юридическом институте, куда поступил в 1961-м на правоведение, он стал там же завкафедрой физического воспитания и спорта. В Рязань попал 1974 году после защиты кандидатской диссертации и приглашения в Рязанскую высшую школу МВД СССР (ныне АПУ ФСИН) на должность замначальника кафедры боевой и физической подготовки. Стал инициатором создания в вузе кафедры криминологии и профилактики преступлений.

Виктор Игнатенко удостоен звания Заслуженный работник высшей школы РФ. Являлся действительным членом Академии экономики, финансов и права. Награжден множеством профессиональных наград.