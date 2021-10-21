Врач-терапевт о коронавирусе в Рязани: Люди уходят целыми семьями

После вакцины люди попадают в БСМП с коронавирусом, но ни одного летального исхода, как утверждают медики, среди них не было. Фото: Олег УКЛАДОВ

Крупнейший госпиталь по лечению пациентов с COVID-19 в Рязанской области – на базе Больницы скорой медицинской помощи – практически полностью заполнен. О том, что госпитализаций становится все больше, сообщила врач-терапевт отделения неотложной терапии Наталья Лактюнкина.

В минздраве подтверждают, что вирус мутирует и становится все коварнее. Гораздо чаще и быстрее развивается тяжелая форма.

«Сильно поменялось течение заболевания: раньше оно переходило в тяжелую форму на 10-14 день, а сейчас это происходит за 3-4 дня», - цитирует минздрав Наталью Лактюнкину.

По словам врача-терапевта, в тяжелой форме стали болеть не только пожилые, но и люди 20-45 лет, у которых нет факторов риска в связи с хроническими заболеваниями.

«Самой молодой пациентке нашего отделения было 18 лет. Люди уходят целыми семьями», - заявила Лактюнкина.

Лактюнкина призналась, что среди пациентов ее отделения есть привитые против COVID-19, но их меньше (5 из 60) и болеют они легче – без кислородных масок. Врач утверждает, что ни одного летального исхода среди вакцинированных не было.