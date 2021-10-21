На улице Скопина автомобиль ВАЗ сбил 74-летнюю пенсионерку.

Днем 20 октября в Скопине на улице Высоковольтной произошло ДТП, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, 36-летний местный житель за рулем автомобиля ВАЗ сбил 74-летнюю пенсионерку, которая пересекала дорогу вне пешеходного перехода.

В результате дорожного происшествия пожилую женщину с травмами госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия уточняются.

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в результате которых пять человек получили травмы. Кроме того, в регионе выявили 23 нарушения правил дорожного движения, совершенных пешеходами.

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