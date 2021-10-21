В серьезном ДТП на Ряжском шоссе погиб 65-летний рязанец. Фото: ПУВР

Утром 21 октября на окраине Рязани произошло серьезное ДТП. О происшествии сообщается в социальных сетях.

По предварительным данным, на Ряжском шоссе столкнулись два легковых автомобиля.

«Ряжское шоссе. 08:30. Будьте осторожнее», - говорит автор сообщения.

В комментариях отметили, что автомобиле «Лада Веста» находится погибший человек, и позже эту информацию подтвердил Ya62 источник в экстренных службах, скончался 65-летний мужчина.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ДПС и медики.

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