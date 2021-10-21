На пожаре под Рязанью погиб 50-летний мужчина

Тушить пожар выезжали два экипажа в составе шести человек. Фото: архив ГУ МЧС по Рязанской области.

Мужчина 1971 года рождения погиб на пожаре под Рязанью. В деревне Ровное Рязанского района горел деревянный дачный дом с шиферной кровлей площадью 3 на 4 метра, сообщает ГУ МЧС по Рязанской области.

Информация о возгорании поступила диспетчеру в 17:36, и на место выехали два экипажа пожарных в составе шести человек. Тем не менее, пламя испепелило постройку полностью, а на пожарище обнаружили труп хозяина дачи.

Причины, приведшие к трагедии, устанавливаются.

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