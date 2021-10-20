В Рязани на Северной окружной дороге столкнулись «Жигули» и фура

Фото: группа «ДТП | Аварии | Рязань».
Вечером 20 октября на Северной окружной дороге в Рязани произошло ДТП. Об этом сообщили очевидцы аварии в группе «ДТП | Аварии | Рязань» в «ВКонтакте».
Сообщается, что в районе 2-го Борковского карьера столкнулась фура и «Жигули». На снимке, сделанном на месте аварии, видно, что легковой автомобиль получил механические повреждении.
Сообщений о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.
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