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Общество20 октября 2021 15:47

В Рязани неизвестные украли дорожное ограждение у Дворца детского творчества

Информацию об этом разместил известный градозащитник Андрей Петруцкий
Источник:kp.ru
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Фото: Андрей ПЕТРУЦКИЙ.

Фото: Андрей ПЕТРУЦКИЙ.

В среду, 20 октября, в группе «Новости Рязани Вконтакте» в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что на улице Вознесенской в областном центре украдено дорожное ограждение. Информацию разместил известный градозащитник Андрей Петруцкий.

- Открутили нерасклепанные гайки с болтов и спокойно утащили секции. На других секциях предварительно скручены гайки, - сообщил Андрей Александрович.

Отметим, что ограждение, разделяющее дорогу и тротуар, украдено на участке, примыкающем к территории дворца детского творчества. Здесь ежедневно проходит множество детей и подростков.

В полиции сообщили, что проверят информацию об украденных ограждениях, размещенную в СМИ.