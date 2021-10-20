В Рязани неизвестные украли дорожное ограждение у Дворца детского творчества

Фото: Андрей ПЕТРУЦКИЙ.

В среду, 20 октября, в группе «Новости Рязани Вконтакте» в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что на улице Вознесенской в областном центре украдено дорожное ограждение. Информацию разместил известный градозащитник Андрей Петруцкий.

- Открутили нерасклепанные гайки с болтов и спокойно утащили секции. На других секциях предварительно скручены гайки, - сообщил Андрей Александрович.

Отметим, что ограждение, разделяющее дорогу и тротуар, украдено на участке, примыкающем к территории дворца детского творчества. Здесь ежедневно проходит множество детей и подростков.

В полиции сообщили, что проверят информацию об украденных ограждениях, размещенную в СМИ.