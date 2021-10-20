Почти 20 тонн свинины сожгли под Рязанью из-за африканской чумы. Фото: телекомпания "Ока".

Около 20 тонн свиных шкур и субпродуктов свинины сожгли в Рыбновском районе Рязанской области. Всю продукцию некоторое время назад в регион завезли из Белгородской области, сообщает телекомпания «Ока».

Все дело в том, что в свинине обнаружили ДНК африканской чумы. Это заболевание для человека не опасно, но оно молниеносно распространяется среди домашних свиней и приводит к их массовой гибели.

«С данным поставщиком мы отношения пока заморозили, пока все не выясним, - рассказывает заместитель директора предприятия, где обнаружили АЧС, Михаил Салин. - Мы бы не приняли [продукцию], у нас по документам все было нормально, у нас все было отрицательно, и по документам, и по результатам анализов все было отрицательно. Ну, вот видите, такая ситуация всплыла».

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