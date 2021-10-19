Ушел из жизни человек-эпоха рязанского бокса Николай Осокин.

В Рязани скончался заслуженный ветеран рязанского бокса, судья республиканской категории Николай Николаевич Осокин. Печальную весть сообщило министерство спорта Рязанской области.

За свою карьеру в качестве тренера Николай Осокин воспитал несколько поколений боксеров. Все они успешно защищали флаг Рязанской области на соревнованиях в Советском Союзе и России.

«Министерство физической культуры и спорта Рязанской области выражает глубокие соболезнования родным и близким Николая Николаевича», - говорится в некрологе ведомства.

Николаю Николаевичу Осокину в декабре должно было исполниться 80 лет.

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