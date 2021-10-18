В Рязани запустили портал для мониторинга обязательной вакцинации.

18 октября в Рязанской области запустили информационный сервис для мониторинга проведения вакцинации работников организаций.

Как отметили областные чиновники, информационный сервис нужен для «оперативного мониторинга в электронном виде ситуации с вакцинацией сотрудников предприятий». По задумке властей, уход от бумажной отчетности сделает работу более результативной.

Кроме того, это позволит получать полную и актуальную информацию об уровне коллективного иммунитета. Все денные будут стекаться в управление Роспотребнадзора и другие контролирующие органы.

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