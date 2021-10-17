Окутал дымом всю округу: на вокзал «Рязань-1» прибыл старый паровоз ЛВ-0182
Воскресным утром 17 октября на железнодорожной станции «Рязань-1» появился ретро-паровоз ЛВ-0182. Простоял на первом пути паровоз около часа, а затем отправился в сторону Московской области.
Никаких объявлений о прибытии ретро-поезда не было, поэтому людей на перроне было немного. В основном, линейная полиция да ватага казаков, патрулирующих территорию вокзала.
Паровоз простоял на первом пути пару часов.
Построили паровоз ЛВ-0182 в 1956 году, и тогда же приписали к тяговой части Нижнеудинска (Иркутская область). Если верить данным портала trainpix.org, с 1965 по 1999 год паровоз был законсервирован на базе запаса Урдома Северной железной дороги.
Восстановили до рабочего состояния паровоз в 2010 году в депо Рославля Смоленской области.
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