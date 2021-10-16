На трассе М-5 «Урал» под Рязанью погиб переходивший дорогу пешеход

59-летний пешеход стал жертвой ДТП в Рязанском районе.

59-летний пешеход стал жертвой ДТП в Рязанском районе. 15 октября на М-5 «Урал» он попал под Renault Duster. Это случилось на 223 километре федеральной трассы – близ деревни Ивашково, сообщили «КП-Рязань» в пресс-службе областного управления ГИБДД.

Как уточнили в Госавтоинспекции, в момент ДТП пешеход, по предварительной информации, пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу. В результате наезда он получил несовместимые с жизнью травмы.

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