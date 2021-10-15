Прогноз для Рязанской области на ближайшие дни обильных осадков не обещает

Опубликован прогноз Рязанского гидрометеоцентра на 16 сентября и предварительный прогноз на 17-18 сентября 2021 года. Все дни будет облачно (только в субботу с прояснениями), но обильных осадков метеорологи не обещают.

В субботу, как и в пятницу, будет ветрено. Скорость юго-западного ветра при порывах 12-17 м/с. Дождь, притом небольшой и местами, пока ожидается только 17 октября.

Что касается температуры, то ее по области прогнозируют такую:

- 16 октября, ночью 0…+5, днем +8…+13;

- 17 октября, ночью +1…6, днем +8…+13;

- 18 октября, ночью 0…+5, днем +7…+12.