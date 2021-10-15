Полковник ФСБ в отставке презентовал учебник «Административное право»

Алексей Егорович Стефанов.

В Рязани в рамках межрегионального фестиваля национальной книги «Читающий мир», который на минувшей неделе прошел в Рязанской областной библиотеке имени Горького, состоялась презентация учебника «Административное право России».

Автор издания Алексей Егорович Стефанов – ветеран Афганистана, полковник в отставке пограничной службы ФСБ России, участник событий 1967-1975 годов на советско-китайской границе.

На презентации Алексей Егорович рассказал об учебнике, представил его структуру и содержание. Главная тема книги – это административная деятельность государства: государственное управления, формы исполнительной власти, взаимоотношения субъектов структуры. Важно, что в книге представлен и региональный компонент.

Отметим, что это уже девятое издание книги, что говорит о ее востребованности у студентов профильных специальностей и обычных читателей.