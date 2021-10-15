Трагедии под Рязанью с 15-летним подростком можно было избежать

Мальчик подолгу жил один, так как его мама сутками работала в другом населенном пункте.

Трагедии с 15-летним подростком можно было избежать, если бы парень, послушавшись советов родственников и друзей, ушел бы жить к бабушке.

- Мы все ему говорили, иди к бабушке живи, она тебя и накормит, и обстирает если что. Приглядит, в конце концов, - рассказывает друг погибшего подростка и одноклассник Степан. - Тем более, бабушка живет на той же улице. Но он не хотел, он упертым был.

Все дело в том, что мама мальчишки работала в Солотче сутками, не могла находиться с ним всегда рядом. С папой она была разведена.

По подозрению в убийстве подростка задержаны его бывший отчим Владислав Цикунов и сожительница Цикунова Мария Корнеева. По версии следствия, в момент преступления над мальчиком совершался некий оккультный ритуал (подробнее).

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