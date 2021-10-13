Из-за аварии в центре Рязани отключили холодную воду

13 октября в центре Рязани отключили холодную воду. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на МП «Водоканал». Причина отключения - аварийно-восстановительные работы на водопроводе.

С 17 часов и до 6 утра холодной воды не будет по следующим адресам:

- Ул. Маяковского, дома 18, 20, 21 и 22;

- Ул. Полевая, дом 4;

- Ул. Яхонтова дома, 15 и 15а;

- Ул. Введенская, дом, 107;

- Ул. Фрунзе дома, 5 и 7;

- Ул. Есенина, дома 69/36, 108 и 110;

- Ул. Яхонтова, дом 3 (Детский сад №141).

Снижена подача холодной воды: ЦТП улица Полевая, дом 4а и ЦТП улица Маяковского, дом 18а.

Также сообщается, что была остановлена подкачка Квартал САМ (улица Маяковского, 7А стр. 1). Из-за этого с 15:30 и до окончания ремонтных работ будет прекращена подача холодной воды по адресам:

- Ул. Есенина, дома 59/12, 61/13 и 57 (школа № 43);

- Ул. Колхозная дома, 1/3, 2, 3, 4, 5 и 2а (институт);

- Ул. Маяковского, дома 1/7, 2/6, 3, 4, 4 корп.1, 5, 7, 8, 8/1, 9, 10 и 11;

- Проезд Машиностроителей дома 2/6, 3, 4, 5, 6 корп.1, 7, 8, 9 и 10;

- Ул. Горького, дом 1 (налоговая).