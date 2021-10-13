2519 раз пытались пронести запрещенные предметы в рязанские суды

С начала 2021 года сотрудниками службы судебных приставов пресечены многократные попытки проноса в здания судов региона запрещенных предметов. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Рязанской области.

«За девять месяцев года рязанскими судебными приставами при осуществлении допуска граждан в здания судов предотвращено 2519 попыток проноса запрещенных предметов, среди которых травматическое оружие, шокеры, а также иные запрещенные предметы, представляющие угрозу для безопасности окружающих», - говорится в сообщении ведомства.

При этом отмечается, что все эти предметы были переданы судебным приставам в добровольном порядке. В связи с этим в региональном управлении службы еще раз напомнили, что в суды нельзя проносить: все виды оружия, его части и механизмы, а также боеприпасы, колюще-режущие предметы, взрывчатые и ядовитые вещества, а также предметы, представляющие угрозу для окружающих.