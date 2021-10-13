В Рязанской области 14 октября пройдут дожди, местами сильные

На 14 октября прогнозируют дождливую, облачную и притом умеренно теплую погоду.

Опубликован прогноз для Рязанской области на 14 октября. Гидрометеоцентр сообщает о дождливой, облачной и притом умеренно теплой погоде (что называется, по сезону).

Ночью температура будет в пределах +4…+9 градусов. Днем термометры по области покажут +8…+13. Ветер восточный, юго-восточный, 6-11 м/с.

Осадки ожидаются как в темное, так и в светлое время суток, причем на всей территории региона. Ночью дождь небольшой, днем местами сильный. В Рязани наиболее интенсивные осадки предварительно прогнозировались во второй половине дня.