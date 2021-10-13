Рязанцы задолжали по алиментам 535 млн рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Рязанской области зарегистрировано более 4,5 тысяч исполнительных листов на взыскание алиментов. Подавляющее большинство алиментщиков – мужчины, сообщает портал PROгород со ссылкой на региональное управление ФССП. Долг по алиментам в регионе на 1 октября 2021 года составляет более полумиллиарда рублей. Если более конкретно - 535 млн рублей.

«За девять месяцев 2021 года на принудительное исполнение предъявлено порядка 2,3 тысяч исполнительных документов. Это почти на 22% больше, чем в прошлом году. Взят курс на повышение эффективности принудительного взыскания денег», - отметил замруководителя регионального управления ФССП Сергей Новиков.

В настоящее время рассматривается инициатива – лишать должников по алиментам водительских прав. Но если только долг превышает сумму в 10 тысяч рублей.

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