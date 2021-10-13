12-13 октября список жертв COVID-19 в Рязанской области пополнили 18 человек

12-13 октября Министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 еще 18 человек. В оперативной группе рассказали о поле и возрасте скончавшихся.

В понедельник, 12 октября, в список внесли фамилии 70-летнего и 72-летнего мужчин, а также семи женщин – 49 лет, 64 года, 67 лет, 70 лет, 71 год, 84 года, 89 лет.

Во вторник, 13 октября, в список внесли фамилии четырех мужчин – 45 лет, 46 лет, 61 год, 87 лет, а также пяти женщин – 61 год, 71 год, 72 года, 82 года, 87 лет.

Все они скончались еще в июле. Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти стала именно коронавирусная инфекция.

Всего, по официальным данным, пандемия унесла в регионе жизни 1225 человек.