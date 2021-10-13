В Рязани открыта вакансия с зарплатой 150 тысяч рублей

К сожалению не все вакансии настолько привлекательны. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Портал SuperJob проанализировав рынок труда Рязанской области, нашел открытые прямо сейчас вакансии с зарплатой около или свыше 100 тысяч рублей.

Как выяснилось, среди самых востребованных в регионе специалистов оказался главный инженер проектов с зарплатой 150 тысяч рублей. За эту сумму предполагается работа с международными компаниями, а четверть рабочего времени придется проводить в командировках.

100 тысяч рублей предлагают на должности начальника участка. От кандидата требуется иметь опыт работы от трех лет. В качестве бонуса работодатель организует служебный транспорт до места работы и социальные гарантии.

Разработчику Senior C# обещают зарплату от 90 тысяч рублей, а также возможность обучения за счет компании, гибкий график работы и бонусом - специальную ставку по кредитованию для сотрудников.

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