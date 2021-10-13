Рязанские подростки на мопеде врезались в насыпь, один погиб

В Сараевском районе двое подростков на мопеде врезались в глиняную насыпь. Один из них погиб. Фото: 62.мвд.рф
В Сараевском районе двое подростков на мопеде врезались в глиняную насыпь. ДТП, которое обернулось гибелью одного из них, случилось вечером 12 октября. Об этом сообщает УМВД по Рязанской области.
Роковое столкновение произошло примерно в 20:30. За рулем мопеда WJ-50 был 15-летний житель села Ягодное, а пассажиром с ним ехал 12-летний мальчик.
Полиция продолжает проверку, но предварительно озвучила, что юный водитель не выбрал безопасный скоростной режим и не справился с управлением.
«В результате происшествия 12-летний пассажир мопеда от полученных травм скончался на месте ДТП», - рассказали в УМВД.
Водителю победа потребовалась медицинская помощь, но травмы оказались не слишком серьезными.
Мопедом управлял 15-летний подросток. Фото: 62.мвд.рф
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