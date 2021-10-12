Завершились поиски исчезнувшей 14-летней девочки в Рязани

Вечером 12 октября в Рязани завершились поиски 14-летней девочки. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань».

«Найдена. Жива», - говорится в сообщении поисковиков.

Известно, что подросток ушла из дома 12 октября, и несколько часов о ее местонахождении было неизвестно. Родители забили тревогу, обратились в полицию и в поисковый отряд.

Но вскоре девочку нашли. Где и при каких обстоятельствах, не сообщается.

В настоящее время работу и с подростком, и с ее семьей проводят соответствующие органы.