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Общество12 октября 2021 22:33

Завершились поиски исчезнувшей 14-летней девочки в Рязани

Подростка вернули в семью. Ее жизни ничего не угрожает
Источник:kp.ru
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Завершились поиски исчезнувшей 14-летней девочки в Рязани

Завершились поиски исчезнувшей 14-летней девочки в Рязани

Вечером 12 октября в Рязани завершились поиски 14-летней девочки. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань».

«Найдена. Жива», - говорится в сообщении поисковиков.

Известно, что подросток ушла из дома 12 октября, и несколько часов о ее местонахождении было неизвестно. Родители забили тревогу, обратились в полицию и в поисковый отряд.

Но вскоре девочку нашли. Где и при каких обстоятельствах, не сообщается.

В настоящее время работу и с подростком, и с ее семьей проводят соответствующие органы.