Завершились поиски исчезнувшей 14-летней девочки в Рязани
Вечером 12 октября в Рязани завершились поиски 14-летней девочки. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань».
«Найдена. Жива», - говорится в сообщении поисковиков.
Известно, что подросток ушла из дома 12 октября, и несколько часов о ее местонахождении было неизвестно. Родители забили тревогу, обратились в полицию и в поисковый отряд.
Но вскоре девочку нашли. Где и при каких обстоятельствах, не сообщается.
В настоящее время работу и с подростком, и с ее семьей проводят соответствующие органы.