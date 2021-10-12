Рязанцев 13 октября 2021 года ожидает комфортная погода с 15 градусами тепла. Фото: Андрей АБРАМОВ

В среду, 13 октября, в Рязани и области ожидается переменная облачность, ночью без осадков, а днем преимущественно без осадков, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на синоптиков.

В среду возможен юго-восточный ветер, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха по Рязанской области ночью 0...+5 градусов, днем +10...+15 градусов.

По данным института прикладной геофизики имени академика Федорова, состояние геомагнитного поля в Рязанской области будет спокойное, с отдельными периодами неустойчивости.

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