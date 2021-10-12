Экс-главврач ОКБ Дмитрий Хубезов возглавил в Госдуме комитет по охране здоровья.

Бывший депутат Рязанской областной Думы, бывший главный врач ОКБ Дмитрий Хубезов возглавил комитет по охране здоровья в Госдуме. Об этом сообщили на первом пленарном заседании Госдумы восьмого созыва 12 октября.

Всего утвердили глав 32 комитетов нижней палаты парламента. За депутатом от Рязанской области Андреем Макаровым сохранилась должность председателя комитета по бюджетам и налогам.

Дмитрий Хубезов занимал должность первого заместителя председателя регионального парламента. После его досрочного ухода освободившийся мандат получил заместитель генерального директора по работе с персоналом на заводе «Красное знамя» Тарас Ставер.

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