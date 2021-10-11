Активисты зафиксировали в Турлатове превышение диоксида серы в воздухе в 20 раз.

Активисты зафиксировали в Турлатове 20-кратное превышение диоксида серы в воздухе. Об этом «КП-Рязань» сообщил председатель движения «Дышим чистым» Александр Суфранович.

По его словам, превышение зафиксировали 11 октября в 10:31. Датчик активистов показал 61,42 ПДК диоксида серы, что в 20 раз выше допустимого.

«Лаборатория минприроды подъехала где-то в час дня, – рассказывает Суфранович, – на тот момент воздух был уже чистым. Запахи какие-то были, но незначительные. Соответственно, никакого превышения их датчиком обнаружено не было. В это же время мы также измеряли показания, которые совпали с их данными. Претензий никаких нет. Вопросы именно по утренним показателям. Кроме того, я сфотографировал сильный черный дым. Этот дым не из трубы, а откуда-то из-за стены завода Техно. Утилизируют, возможно, отходы. Черный дым клубами».

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