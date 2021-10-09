В тройном ДТП в Скопинском районе пострадали пять человек

Фото: ГИБДД по Рязанской области.
9 октября около 18 часов в Скопинском районе на 265-м километре автодороги Р22 «Каспий» произошло тройное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.
По данным полиции, столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, легковушка Volkswagen Polo и тягач Mercedes-Benz Axor. В результате ДТП травмы получили пять человек (водители Polo и Sprinter, трое пассажиров Polo). Двое пассажиров Volkswagen госпитализированы.
В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники полиции. Все обстоятельства происшествия уточняются.
Фото: ГИБДД по Рязанской области.
Фото: ГИБДД по Рязанской области.
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