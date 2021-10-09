В ДТП под Рязанью пострадал 29-летний водитель

RZN LIFE.
Утром 9 октября на 25-м километре автодороги «Рязань-Пронск-Скопин» произошло ДТП.
По предварительной информации регионального ГИБДД, 29-летний водитель Hyundai Solaris не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Haval под управлением 37-летнего мужчины.
В результате ДТП водитель Hyundai получил травмы и был доставлен в больницу. На месте аварии работает полиция. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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