Полицейские изъяли из квартиры рязанца почти три килограмма марихуаны

Полицейские изъяли у 43-летнего рязанца почти три килограмма марихуаны, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Он хранил наркотик у себя в квартире на улице Интернациональной в стеклянных банках, которые аккуратно были расставлены в шкафах среди продуктов.

Как пояснили в ведомстве, мужчина нашел в соседнем районе заросли дикорастущей конопли и за несколько поездок заготовил сырье для наркотика. Готовую продукцию хранил под видом высушенного сбора лечебных трав.

Наркотики изъяли, а мужчине грозит лишение свободы до 10 лет.

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