В Скопине на ходу загорелась машина с таксистом. Фото: стоп-кадр видео Скопин.Инфо.

7 октября в Скопине в Автозаводском микрорайоне на ходу загорелся легковой автомобиль. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. Возгорание произошло на пересечении улиц Высоковольтная и Карла Маркса.

По словам местных жителей, машина принадлежала одной из городских фирм такси. Также они отметили, что ни один из проезжающих мимо водителей не остановился, чтобы помочь.

На место происшествия выезжала служба МЧС. Возгорание ликвидировали, водитель не пострадал, но машина сгорела.

Смотреть видеосюжет На улице города Скопина загорелась машина

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!