Минздрав определил трех кандидатов на должность ректора РязГМУ.

Минздрав одобрил кандидатуры трех человек на должность ректора рязанского медуниверситета. Соответствующее решение аттестационной комиссии при Министерстве здравоохранения РФ поступило в ученый совет РязГМУ 7 октября.

На должность руководителя университета отобрали Алексея Дементьева, Романа Калинина и Ольгу Медведеву.

Процедура выборов ректора РязГМУ стартовала 21 июня. В настоящее время этот пост занимает сердечно-сосудистый хирург высшей категории, доктор медицинских наук Роман Калинин.

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