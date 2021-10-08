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Общество8 октября 2021 16:11

Минздрав определил трех кандидатов на должность ректора РязГМУ

В их числе – действующий ректор вуза Роман Калинин
Источник:kp.ru
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Минздрав определил трех кандидатов на должность ректора РязГМУ.

Минздрав определил трех кандидатов на должность ректора РязГМУ.

Минздрав одобрил кандидатуры трех человек на должность ректора рязанского медуниверситета. Соответствующее решение аттестационной комиссии при Министерстве здравоохранения РФ поступило в ученый совет РязГМУ 7 октября.

На должность руководителя университета отобрали Алексея Дементьева, Романа Калинина и Ольгу Медведеву.

Процедура выборов ректора РязГМУ стартовала 21 июня. В настоящее время этот пост занимает сердечно-сосудистый хирург высшей категории, доктор медицинских наук Роман Калинин.

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