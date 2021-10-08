В Рязани ищут врача-хирурга на зарплату от 250 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рязанской области определили самые высокооплачиваемые профессии. Соответствующий рейтинг «КП-Рязань» предоставили эксперты портала hh.ru. Они проанализировали вакансии в регионе и составили топ-10 предложений с зарплатой до 250 тысячи рублей на руки.

Лидером рейтинга стала вакансия врача-хирурга, занимающегося диагностикой и лечением в условиях амбулаторного приема. Его зарплата составляет 250 тысяч рублей и выше.

Далее в рейтинге идут:

- IT-специалист с зарплатой от 200 тысяч рублей. Кандидат должен иметь опыт в разработке приложений не менее трех лет;

- директора молокоперерабатывающего завода. Ему обещают зарплату от 200 тысяч рублей. Чтобы получать такие деньги управленец должен быть ответственным, с опытом работы в области управления от шести лет;

- персональный менеджер, водитель-сборщик, управляющий гипермаркетом, DevOps инженер, руководитель группы региональных продаж, менеджер по связям с общественностью и дизайнер мобильных приложений. Им всем предлагают зарплату от 150 тысяч рублей.

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