С машины Александра Логунова – мужа исчезнувшей Елены, сорвали печати. Фото: YA62.

С автомобиля мужа пропавшей 26-летней рязанки Елены Логуновой – Александра, сорвали печати. Об этом сообщает YA62 со ссылкой на соседей семьи Логуновых по двору на улице Черновицкой.

«Говорят, что подъезжал автомобиль его отца, и они вдвоем в аккумулятор лазили, что-то подзаряжали», - цитирует портал одного из очевидцев.

Все произошло 7 октября, сейчас печати сорваны в том числе и с задней двери.

Отметим, что следственные действия с внедорожником Александра Логунова проводились неоднократно. Вполне возможно, что больше нет никакой необходимости в дополнительных исследованиях салона.

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